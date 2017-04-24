Порзингис сыграет на Евробаскете-2017

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис заявил, что примет участие в Евробаскете-2017 в составе национальной сборной Латвии.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Кристапс сыграл в 66 матчах. 21-летний форвард проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора, 2,0 блок-шота, 1,5 передачи и 0,7 перехвата в среднем за поединок.

Евробаскет-2017 стартует 31 августа. Команда Латвии поборется за выход из группы со сборными Турции, Сербии, России, Великобритании и Бельгии.