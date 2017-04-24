Шталбергс: пара недостигнутых побед решили мою судьбу в «Нижнем Новгороде»

Латышский специалист Артурс Шталбергс прокомментировал свой ход с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт.

«Ставя точку, могу сказать, что чувствую себя как в сказке, где главному герою пришлось преодолеть много испытаний. Да, несмотря на то что по ходу сезона травмировались игроки, которые должны были приносить результат, мы шаг за шагом двигались к своей цели — создать новую команду. К сожалению, пара недостигнутых побед определили мою судьбу в «Нижнем Новгороде», но я уверен, что это не должно остановить движение команды к её развитию и развитию баскетбола в городе.

Я прощаюсь с клубом, оставаясь его преданным поклонником, и всегда буду рад встречи с теми, кто стал мне друзьями за это время. Также мне хотелось бы поблагодарить руководство «Нижнего Новгорода» и всех болельщиков, кто поддерживал нас, несмотря ни на что», — приводит слова Шталбергса официальный сайт нижегородской команды.