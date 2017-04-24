Порзингис: хочу провести в «Нью-Йорке» всю карьеру

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис заявил, что хотел бы остаться в клубе до конца карьеры. Ранее латвийский баскетболист пропустил традиционную встречу с руководством клуба по окончании сезона, чем вызвал ряд слухов касательно своего будущего. Сам Порзингис комментировать произошедшее не стал.

«Безусловно, я хочу провести здесь всю свою карьеру. Но больше всего я хочу побеждать. Когда придёт время, я серьёзно всё это обдумаю. Но пока я просто делаю лучшее, на что способен», — приводит слова Порзингиса New York Post.