Брайант: я не скучаю по баскетболу

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант заявил, что не скучает по баскетболу после завершения карьеры. Брайант закончил выступления весной прошлого года, проведя в НБА 20 сезонов.

«Нет, я не скучаю. Это безумие. Я начал играть в два года, и после 20 лет в НБА всё, что я узнал из игры, остаётся со мной по сей день. Так что игра никогда не покидала меня. Физически — да. Но на уровне эмоций и того, что я пишу, всё проистекает из баскетбола. Это по-прежнему часть меня», — приводит слова Брайанта Dime.