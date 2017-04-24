А.Томас: психологически и эмоционально я не здесь

Лидер «Бостон Селтикс» Айзея Томас признался, что всё ещё психологически отстранён от баскетбола после смерти сестры.

«Психологически и эмоционально я не здесь. Так что я просто питаюсь тем, что дают мне парни», — приводит слова Томаса Bleacher Report.

В серии первого раунда плей-офф с «Чикаго Буллз» Томас набирает в среднем 34,0 очка, 6,0 передачи и 4,7 подбора за матч. После четырёх игр счёт в серии 2-2 — «Буллз» выиграли два матча на выезде, после чего «Селтикс» сравняли счёт благодаря двум победам на чужом паркете.