Роуз: выслушаю все предложения о контракте летом

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз заявил, что выслушает все предложения грядущим летом, когда впервые в карьере станет неограниченно свободным агентом. Роуз был обменян в «Никс» из «Чикаго Буллз» в 2016 году.

«Я подойду к этому с открытым разумом и выслушаю всех. В прошлом сезоном худшим были поражения, но это был прекрасный опыт. Мне нравились парни, с которыми я играл, и нравился тренерский состав. И кому бы не понравилось играть в Нью-Йорке? Это было здорово», — приводит слова Роуза Chicago Tribune.