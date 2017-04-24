М.Джонсон: будут подмигивать Полу Джорджу этим летом

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон признался, что будет стараться заполучить форварда «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа грядущим летом.

«Мы поздороваемся, ведь мы знакомы друг с другом. Нельзя же просто сказать: „Эй, я хочу, чтобы ты перешёл в “Лейкерс». Хотя я и буду подмигивать ему, вроде: «Ты же знаешь, что это значит, верно?», — заявил Джонсон в эфире шоу Джимми Киммела.

Отметим, что гарантированная часть контракта Джоржа с «Пэйсерс» истекает летом 2018 года.