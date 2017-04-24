Лоури пропустил тренировку перед пятым матчем с «Милуоки»

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури испытывает боли в нижней части спины. Из-за этого Лоури пропустил пристрелку на тренировке и раньше времени отправился домой. Тем не менее защитник планирует принять участие в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс», сообщает обозреватель The Athletic Эрик Корин.

Лоури набирает в серии в среднем по 14,3 очка, 4,3 передачи и 3,8 подбора за матч. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра пройдёт 25 апреля на площадке «Торонто».