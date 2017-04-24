Лю: для меня борьба с «Голден Стэйт» — противостояние

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю признал принципиальность соперничества его клуба с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если вы три раза подряд встречаетесь в финале, то для меня это противостояние», — приводит слова Лю Bleacher Report.

«Кливленд» и «Голден Стэйт» встречались в финалах двух последних чемпионатов — в сезоне-2014/15 победу в серии со счётом 4-2 одержали «Уорриорз», а прошлый финал со счётом 4-3 выиграли «Кавальерс».

«Кливленд» уже пробился во второй раунд плей-офф, а «Голден Стэйт» ведёт в серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 3-0.