«Торонто» разгромил «Милуоки» — "+25", несмотря на 30 очков Адетокунбо

«Торонто Рэпторс» разгромил «Милуоки Бакс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 118:93 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Норман Пауэлл, набравший 25 очков. В активе Сержа Ибаки 19 очков, у Демара Деозана — 18. За «Милуоки» 30 очков набрал Яннис Адетокунбо, ещё 19 - Малколм Брогдон.

Счёт в серии стал 3-2 а пользу «Рэпторс». Шестой матч противостояния будет сыгран на площадке «Бакс» 28 апреля.