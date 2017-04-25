Дюрант восстановился после травмы и вышел в матче «Голден Стэйт» с «Портлендом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрант вышел на паркет в четвёртом матче серии против «Портленд Трэйл Блэйзерс», восстановившись от повреждения икроножной мышцы.

Из-за травмы игрок пропустил второй и третий матчи серии.

По итогам первой четверти «Голден Стэйт» выигрывает у «Портленда» со счётом 45:22. Дюрант набрал 7 очков, реализовав 4 из 4 попыток, в частности — один трёхочковый бросок. Кроме того, форвард совершил 1 подбор и отдал 1 передачу.

«Уорриорз» после трёх поединков первого раунда плей-офф ведут в серии со счётом 3-0.