«Голден Стэйт» повторил рекорд плей-офф по очкам, набранным в 1-ой четверти

«Голден Стэйт Уорриорз» набрал 45 очков в первой четверти поединка с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и повторил рекорд плей-офф.

«Уорриорз» делят это достижение с «Лос-Анджелес Лейкерс», добившегося того же результата 18 апреля 1985 года, а также — с «Даллас Маверикс» (4 мая 1986 года) и «Хьюстон Рокетс» (25 мая 2015 года).

В конце второй четверти «Голден Стэйт» выигрывает у «Портленда» со счётом 59:39, у Дэмьена Лилларда — 19 очков, у Стивена Карри — 14.

«Уорриорз» после трёх поединков первого раунда плей-офф ведут в серии со счётом 3-0.