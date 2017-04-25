«Голдэн Стэйт» выбил «Портленд» в 4-м матче серии, Карри набрал 37 очков

«Голдэн Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:103 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. «Уорриорз» одержали победу в серии со счётом 4-0.

Гости в первой четверти набрали 45 очков, повторив рекорд плей-офф, а затем доминировали в течение всего поединка, сохраняя 20-очковый отрыв.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 37 очков, у Дрэймонда Грина — 21 очко. В составе хозяев Дэмьен Лиллард записал на свой счёт 34 очка, 25 очков — у Аль-Фарука Амину.

В полуфинале Западной конференции «Уорриорз» сыграют с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз». В той серии счёт равный — 2-2.