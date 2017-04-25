Дерозан: «Торонто» должен отнестись к следующей игре, как с 7-й

Защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан после победы в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» (118:93) заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы завершить серию в следующей игре.

«Нам нужно провести следующий поединок, как 7-й. Никак иначе. Мы не можем быть довольны последними двумя играми. Мы должны отнестись к следующему матчу, как к решающему», – приводит слова Дерозана ESPN.

Демар провёл на площадке 33 минуты, собрав коллекцию из 18 очков, 6 результативных передач, 3 подборов и 1 перехвата.