Итудис: у ЦСКА есть всё необходимое, чтобы добыть путёвку в «Финал четырёх»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящих гостевых матчей против «Басконии» в рамках четвертьфинала Евролиги.

«Единственное, чего можно ожидать – это продолжения состязания. Мы ведём 2-0, это хорошее преимущество, но не гарантия выхода в «Финал четырёх». Мы хотим прилететь и сражаться, как львы, преодолеть все препятствия, которые могут быть поставлены на нашем пути. Знаем, что миссия будет непростой, но у нас есть игроки, характер, смелость и желание, чтобы приехать и добыть путёвку», – приводит слова Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.