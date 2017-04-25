Скотт Брукс: ожидаю, что Маркиф Моррис сыграет лучше в следующих матчах

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс прокомментировал выступление форварда Маркифа Морриса в четвёртом поединке серии первого раунда плей-офф с «Атлантой Хоукс» (101:111).

«Статистика говорит, что Маркиф бросал не очень хорошо. Он не поймал ритм. Но он обязательно вернётся на прежний уровень. У нас есть уверенность в этом. Ожидаем, что Моррис сыграет лучше в следующих матчах», – приводит слова Брукса ESPN.

Моррис провёл на площадке 24 минуты, собрав коллекцию из 9 очков, 4 подборов и 2 результативных передач. Отметим, что форвард реализовал 3 из 10 бросков с игры.