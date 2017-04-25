Лиллард: не могу назвать минувший сезон успешным для «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард подвёл итоги сезона-2016/17.

«Не могу сказать, что этот год был для нас успешным. Мы прошли проверку и показали, как можем сражаться. Но я не могу назвать это успехом. Думаю, мы развивались, старались стать лучше.

Чтобы добраться до финала, необходимо проходить «Голден Стэйт». Так всегда было в НБА. «Детройт» каждый год останавливал Майкла Джордана, и он должен был победить его, чтобы пройти дальше. «Уорриорз» всегда хотят быть в финале. Так что мы должны стать лучше, если хотим взять над ними верх», – цитирует Лилларда ESPN.