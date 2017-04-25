Кущенко: «Енисей» – главное открытие регулярного чемпионата Лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.

«Главным открытием регулярного чемпионата можно назвать красноярский «Енисей». Также только во второй раз в истории лиги в плей-офф вышли два иностранных клуба. И, конечно, впечатляет прогресс «Зенита», сегодня это уже реальный претендент на выход в Евролигу. Уверен, в плей-офф будет предостаточно интриг, начало которым было положено в регулярном чемпионате», – приводит слова Кущенко «Р-Спорт».

Напомним, что «Енисей» занял шестое место в регулярном чемпионате. В плей-офф красноярский клуб встретится с подмосковными «Химками».