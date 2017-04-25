В Греции во время матча скончался молодой баскетболист

В Греции скончался молодой баскетболист по ходу матча одного из низших дивизионов страны. 18-летний игрок «Тавроса» Василис Георгарос почувствовал недомогание по ходу четвёртой четверти матча с «Иониокосом» и попросил заменить его на паркете. Уже на скамейке запасных он потерял сознание. Скорая помощь достаточно быстро прибыла за Георгаросом, однако, несмотря на все старания врачей, по дороге в госпиталь он скончался, сообщает Sportando. Что послужило причиной смерти молодого спортсмена, не сообщается.