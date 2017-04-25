Порзингис: летом попрактикуюсь в боксе с чемпионом мира WBC Бриедисом

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» латвиец Кристапс Порзингис заявил, что в межсезонье попрактикуется в боксе со своим соотечественником Майрисом Бриедисом, который является новым чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBC (Всемирного боксёрского совета).

«Мне нравится бокс, и этим летом я планирую попрактиковаться в боксе с чемпионом мира WBC Майрисом Бриедисом», — написал Порзингис в своём «твиттере».

Латвийский боксёр завоевал пояс WBC в начале этого месяца в бою с немцем Марком Хуком, которого победил по очкам.