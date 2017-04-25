Дрейк будет ведущим на церемонии вручения наград НБА

Знаменитый хип-хоп-исполнитель Дрейк выступит ведущим на первой в истории церемонии вручения наград НБА. Она состоится 26 июня в Нью-Йорке.

На церемонии будут вручены награды лучшему новичку сезона, лучшему игроку оборонительного плана, лучшему «шестому» игроку, самому прибавившему игроку и лучшему тренеру сезона, обладатели которых уже объявлены. В других категориях победителей выберут болельщики. Категории будут объявлены на этой неделе, сообщает The Score.

Дрейк известен поддержкой команды «Торонто Рэпторс» из его родного города.