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Ларри Бёрд привёз заявку на проведение Матча звёзд НБА на гоночном болиде

25 апреля 2017, вторник. 19:29. Баскетбол

Президент «Индиана Пэйсерс» Ларри Бёрд доставил заявку Индианаполиса на проведение Матча звёзд НБА 2021 года на болиде IndyCar. Прославленный игрок выехал на гоночной машине на улицу 5 Авеню в Нью-Йорке.

«Жёсткая поездка — тут нет подвески, ничего такого. Но было весело. В Нью-Йорке я должен был это сделать. Если бы ездить пришлось вокруг своего дома, не думаю, что мне было бы интересно. Но приехать в Нью-Йорк и проехать так пару кварталов — хотел бы я, чтобы каждый так мог», — цитирует Бёрда сайт лиги.

Видеозапись поездки Бёрда доступна в официальном «инстаграме» «Пэйсерс».

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Ларри Бёрд
Новости. Баскетбол
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