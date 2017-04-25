Ларри Бёрд привёз заявку на проведение Матча звёзд НБА на гоночном болиде

Президент «Индиана Пэйсерс» Ларри Бёрд доставил заявку Индианаполиса на проведение Матча звёзд НБА 2021 года на болиде IndyCar. Прославленный игрок выехал на гоночной машине на улицу 5 Авеню в Нью-Йорке.

«Жёсткая поездка — тут нет подвески, ничего такого. Но было весело. В Нью-Йорке я должен был это сделать. Если бы ездить пришлось вокруг своего дома, не думаю, что мне было бы интересно. Но приехать в Нью-Йорк и проехать так пару кварталов — хотел бы я, чтобы каждый так мог», — цитирует Бёрда сайт лиги.

Видеозапись поездки Бёрда доступна в официальном «инстаграме» «Пэйсерс».