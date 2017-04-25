Лиллард: у «Голден Стэйт» чемпионская команда, это очевидно

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился своим мнением о «Голден Стэйт Уорриорз» после поражения от них в первом раунде плей-офф 0-4.

«У них чемпионская команда. Это очевидно, когда наблюдаешь за ними и играешь против них. Они очень стабильны, на ходу они или нет, они просто продолжают играть. Остаются самими собой, действуют расслабленно и сообща. Они отлично понимают, как играть в баскетбол. Добавьте к этому их талант и поймёте, как трудно с ними бороться», — приводит слова Лилларда San Jose Mercury-News.