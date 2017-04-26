Французский «Нантер» выиграл Кубок ФИБА-Европа

Французский «Нантер» стал обладателем Кубка ФИБА-Европа. В двухматчевом финальном противостоянии баскетболисты «Нантера» нанесли поражение соотечественникам из «Шалона»: первая встреча завершилась вничью 58:58, а вторую «Нантер» выиграл — 82:79.
Кубок ФИБА-Европа. Финал. Второй матч
«Нантер» (Франция) — «Шалон» (Франция) — 82:79 (31:26, 25:19, 13:23, 13:11)
«Нантер»: Уоррен (24), Баттерфилд (16), Шафарцик (13), Лессор (12), Инверницци (9)
«Шалон»: Кларк (24), Фолл (17), Харрис (12), Н'Зеули (11), Роберсон (9)