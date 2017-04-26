28 очков Леонарда помогли «Сан-Антонио» выйти вперёд в серии с «Мемфисом»

«Сан-Антонио Спёрс» уверенно обыграл «Мемфис Гриззлиз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 116:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Ещё 20 очков в активе Патрика Миллза, 16 — у Тони Паркера. За «Мемфис» 26 очков набрал Майк Конли, 17 — Марк Газоль.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Спёрс». Шестой матч противостояния состоится на площадке «Мемфиса» 27 апреля.