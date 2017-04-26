«Юта» вырвала победу в 5-м матче серии с «Клипперс», Хэйворд набрал 27 очков

«Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 96:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд, набравший 27 очков. В активе Родни Худа 16 очков, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. За «Клипперс» 28 очков набрал Крис Пол, ещё 26 — Джей Джей Редик, Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

Счёт в противостоянии стал 3-2 в пользу «Юты».