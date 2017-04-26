Алонсо: во время последнего броска Ларкина на нём был очевидный фол

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо считает одной из причин поражения в третьем матче плей-офф Евролиги с ЦСКА неудовлетворительную работу судейской бригады.

«Во время последнего броска Шейна Ларкина на нём был очевидный фол. Димитрис Итудис, наверное, просто не мог этого видеть, поскольку находился в другом углу площадки.

В «Басконии» есть звезда, которую не уважают так, как других. Ларкин очень быстро получил два фола и был вынужден оставаться вне игры. Должен подчеркнуть, что это отразилось на ходе поединка», – цитирует Алонсо Eurohoops.

Встреча завершилась поражением «Басконии» со счётом 88:90, после которого ЦСКА выиграл серию 3-0.