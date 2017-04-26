Миллс: Джинобили даёт «Сан-Антонио» «дедушкину бодрость»

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Пэтти Миллз отметил значительный вклад атакующего защитника Ману Джинобили в победу над «Мемфис Гриззлиз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

«Джинобили даёт «Сан-Антонио» «дедушкину бодрость», и все мы ею заряжались. Конечно, мы не должны были ждать, пока он наберёт оптимальную форму. Но когда видишь, как Ману борется за мяч и толкается под кольцом, это вдохновляет. Его тяжёлые проходы завели всю команду», – цитирует Миллза ESPN.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» со счётом 116:103, после которой он ведёт в серии 3-2.