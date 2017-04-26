Конли: «Мемфис» рассчитывает вернуться в Сан-Антонио на седьмой матч

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли считает, что исход серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» будет решён только в седьмом матче.

«Мы ожидаем, что серия окажется долгой. В нашем противостоянии со «Спёрс» мы на каждый поединок настраиваемся как на решающий седьмой. «Гриззлиз» рассчитывают вернуться в Сан-Антонио на седьмую встречу. Таков наш настрой», – передаёт слова Конли ESPN.

Пятый матч закончился поражением «Мемфиса» со счётом 103:116, после которого он уступает в серии 2-3.