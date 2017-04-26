Беверли: Уэстбрук сказал «Никто меня не остановит», но цифры не врут

Защитник «Хьюстон Рокетс» Патрик Беверли считает, что индивидуальные достижения разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука не имеют значения на фоне поражений его команды.

«Меня шокировало, когда во время пятого матча Уэстбрук сказал мне: «Никто меня не остановит. Я уже набрал 40 очков». А я подумал: «Ну и молодец. Для этого ты сделал 34 броска». Я не хочу бить лежачего. Но мужчины и женщины могут обманывать, а цифры не врут. Командно мы отлично поработали с Расселлом и вынудили его часто атаковать из неудобных позиций. Это и отразила статистика», – цитирует Беверли The Score.

«Хьюстон» выиграл серию 4-1. Уэстбрук набирал в ней по 37,4 очка в среднем за поединок с реализацией бросков с игры в 39%.