Док Риверс: Крис Пол устаёт быть единственным, кто способен контролировать мяч

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс назвал одну из причин поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Ютой Джаз».

«Крис Пол слишком рано устал. В отсутствие Блэйка Гриффина он оказался единственным игроком, способным контролировать мяч на площадке в течение первых семи минут поединка. А это очень тяжело. В конечном счёте такое положение дел нанесло ущерб организации игры в нападении, и нам пришлось вносить в неё изменения», – цитирует Риверса ESPN.

Встреча закончилась домашним поражением «Клипперс» со счётом 92-96, после которого они уступают в серии 2-3.