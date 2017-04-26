Кириленко: за долгие годы ЦСКА уже приучил к выходам в «Финал четырёх»

Президент Российсой федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил ЦСКА с победой в четвертьфинале Евролиги над «Басконией» и выходом в «Финал четырёх».

«Поздравляю «армейцев» с победой, за долгие годы они приучили всех к выходам в «Финал четырёх». Поэтому любой другой результат команды в Евролиге неприемлем. Но сейчас начинается самое интересное – лотерея «Финала четырёх», тем более что, судя по всему, в полуфинале предстоит сыграть с одним из самых непримиримых соперников – с «Олимпиакосом». Желаю ЦСКА удачи и обязательно буду болеть за нашу команду», — приводит слова Кириленко ТАСС.