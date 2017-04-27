«Вашингтон» выиграл 5-й матч серии с «Атлантой», Бил набрал 27 очков

«Вашингтон Уизардс» победил «Атланту Хоукс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась на арене «Веризон-центр» в Вашингтоне и завершилась со счётом 103:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Джон Уолл оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 передач. Отто Портер записал себе в актив 17 очков. За «Атланту» 29 очков и 11 передач набрал Деннис Шрёдер, у Пола Миллсэпа — 21 очко и 11 подборов.

«Уизардс» повели в серии со счётом 3-2.