НБА оштрафовала владельца «Хьюстон Рокетс» на $ 100 тыс. за крик на судью

НБА оштрафовала владельца «Хьюстон Рокетс» Лесли Александера на $ 100 тыс. за инцидент, произошедший в первой четверти 5-го матча серии плей-офф против «Оклахома-Сити Тандер» (105:99), сообщает официальный сайт лиги.

Александер, крайне недовольный одним из решений судейской бригады поединка, подбежал к арбитру Биллу Кеннеди и накричал на него.

Ранее защитник «Хьюстона» Джеймс Харден выразил поддержку поступку владельца клуба.

«Он так сделал? Крутейший парень. Я бы ему помог», — приводит слова баскетболиста издание Houston Chronicle.