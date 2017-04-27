Стивенс: Батлера и Уэйда не остановишь, но можно максимально усложнить им задачу

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс считает одним из главных факторов победы в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Чикаго Буллз» действия своих подопечных в обороне.

«Против Джимми Батлера очень сложно защищаться. Против Дуэйна Уэйда очень сложно защищаться. Этих парней не остановишь, но можно постараться максимально усложнить им задачу. Эйвери Брэдли отлично поработал в этом направлении», – цитирует Стивенса ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Бостона» со счётом 108:97, после которой он ведёт в серии 3-2.