Брэдли: постарался не дать Батлеру возможности выходить на линию штрафных

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли раскрыл секрет успешных действий в обороне против атакующего защитника «Чикаго Буллз» Джимми Батлера в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

«Я постарался не дать Батлеру возможности выходить на линию штрафных. Такова была моя цель, и, по-моему, я её достиг», – цитирует Брэдли ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Бостона» со счётом 108:97, после которой он ведёт в серии 3-2. Батлер исполнил за поединок всего один штрафной бросок, а в двух предыдущих выходил на линию в сумме 42 раза.