«Баскония» согласовала трёхлетний контракт с Тиммой

«Баскония» согласовала трёхлетний контракт с лёгким форвардом «Зенита» Янисом Тиммой, сообщает «Gigantes». Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Тимма призван заменить лёгкого форварда Адама Хангу, который покинет «Басконию».

В нынешнем сезоне 24-летний Тимма, выбранный на драфте НБА 2013 года под 60-м номером «Мемфис Гриззлиз», набирал по 16,2 очка, совершал по 4,7 подбора и отдавал по 2,9 передачи за 29 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 13,6 очка, 4 подбора и 2,6 передачи за 27 минут в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.