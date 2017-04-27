«Оклахома-Сити» намерен сохранить Роберсона

«Оклахома-Сити Тандер» хочет сохранить в команде атакующего защитника Андре Роберсона, сообщает ESPN. Перед началам нынешнего сезона организации не удалось договориться с игроком о новом контракте, и в межсезонье он получит статус ограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне 25-летний Роберсон, выбранный на драфте 2013 года под 26-м номером, набирал по 6,6 очка и совершал по 5,1 подбора за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,6 очка и 6,2 подбора за 37 минут в плей-офф.