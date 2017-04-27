Ватутин: мало кто предполагал, что трендом сезона для ЦСКА станет валидол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин вернулся к теме подписания клубом партнёрского соглашения с Московским эндокринным заводом, производящим валидол.

«История с валидольным спонсором, помимо финансовой составляющей, имела и отчасти юморной оттенок. Мало кто мог предположить, что именно валидол станет трендом сезона. Концовка третьего матча плей-офф Евролиги с «Басконией» снова получилась инфарктной. Уже привык получать поздравительные смс с текстом вроде «с очередной валидольной победой», – передаёт слова Ватутина ТАСС.