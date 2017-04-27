Маррею предстоит операция

Атакующему защитнику «Денвер Наггетс» Джамалу Маррею в ближайшее время предстоит операция, призванная устранить последствия нескольких травм, сообщил генеральный менеджер организации Тим Коннелли изданию Altitude Sports. Одной из проблем игрока является спортивная грыжа, беспокоившая Маррея на протяжение всего сезона.

В дебютном регулярном чемпионате 20-летний защитник, выбранный на драфте 2016 года под седьмым номером, набирал по 9,9 очка, совершал по 2,6 подбора и отдавал по 2,1 передачи за 22 минуты в среднем за игру.