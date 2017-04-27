Майк Браун: не консультируюсь со Стивом Керром только во время матчей

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун, руководящий командой во время матчей из-за проблем со здоровьем наставника Стива Керра, рассказал, как строится работа с командой.

«Керр постоянно участвует в тренировочном процессе. Практически по каждому поводу я предварительно консультируюсь с ним. Не делаю этого, наверное, только во время поединков. По крайней мере, я не хочу, чтобы в НБА думали, что у меня в шею вживлён чип, с помощью которого я оперативно общаюсь со Стивом. Пусть это останется между нами», – цитирует Брауна ESPN.