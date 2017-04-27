Кантер не желает покидать «Оклахому»

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер прокомментировал слухи о своём возможном обмене в другой клуб. По действующему контракту у Кантера осталось ещё два года в «Тандер».

«Это (ситуация с обменом) не в моих руках… Я дома… Я считаю этот клуб своей семьёй», — сказал Кантер, слова которого приводит в своём «твиттере» обозреватель Norman Transcript & CNHI Oklahoma Фред Кац.

В недавно завершившейся серии плей-офф с «Хьюстоном» (1-5) Кантер проводил на площадке в среднем за игру 9 минут, набирая 4,8 очка.