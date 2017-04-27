Игроки «Кливленда» посмотрят матч между «Милуоки» и «Торонто» дома у Тайрона Лю

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю пригласил игроков команды к себе домой на просмотр шестого матча серии между «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс». Именно с победителем этой пары команде из Огайо предстоит встретиться в полуфинальной серии Восточной конференции.

«Я позвал к себе домой тренерский штаб, весь персонал и всех, кто работает здесь. Так что человек 60-70 придут смотреть игру. Это в большей мере будет веселье. Мы хорошо проведём время все вместе, повеселимся и поедим», — приводит слова Лю The Score.