Ведищев: Джонсу стоит задуматься о записи альбома на русском языке

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поприветствовал участие центрового команды Кевина Джонса в благотворительном проекте, условием которого была съёмка в клипе и исполнение хита российской эстрады.

«Клип Джонса, мне кажется, просто отличный. Мне очень понравилось, как он спел. Хорошая акция, хорошая имиджевая история. И здорово, что мы свою культуру прививаем американцам, это очень хорошо.

Может быть, Джонсу стоит задуматься и о записи целого альбома песен на русском языке после сезона, почему нет? Но пока он должен думать только о плей-офф, серии с УНИКСом, а не о сольном альбоме", — приводит слова Ведищева Р-Спорт.

Отметим, что Джонс исполнил композицию группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби».