Болельщики примут участие в голосовании в шести номинациях по итогам сезона НБА

В июне в Нью-Йорке пройдёт церемония вручения наград НБА. Кроме традиционных номинаций - MVP сезона, лучший игрок оборонительного плана, новичок года, лучший шестой игрок, самый прогрессирующий игрок и тренер года, лига ввела и шесть новых.

Так за авторство лучшей передачи сезона поборются Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Крис Пол («Лос-Анджелес Клипперс») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»).

Звание самого стильного игрока будет разыграно между Расселлом Уэстбруком («Оклахома-Сити Тандер»), Иманом Шампертом («Кливленд Кавальерс») и Дуэйном Уэйдом («Чикаго Буллз»).

В номинации блок-шота представлены Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс»), Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс") и Хассан Уайтсайд («Майами Хит»).

За титул исполнителя лучшего данка года болельщики смогут проголосовать за Зака Лавина («Миннесота Тимбервулвз), Виктора Оладипо (»Оклахома-Сити Тандер") или Ларри Нэнса Младшего («Бруклин Нетс»).

В номинации лучший победный бросок сезона представлены Тайлер Улис («Финикс Санс»), Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс») и Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»).

В номинации лучшее выступление года борьба развернётся между Дэвином Букером («Финикс Санс»), Расселлом Уэстбруком («Оклахома-Сити Тандер»), Джеймсом Харденом («Хьюстон Рокетс") и Клэем Томпсоном («Голден Стэйт Уорриорз»).

Во всех этих категориях болельщики смогут повлиять на результаты распределения наград, так как будут допущены к голосованию.