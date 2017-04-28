«Торонто» вырвал победу у «Милуоки» в 6-м матче и вышел на «Кливленд»

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» со счётом 92:89 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. «Рэпторс» одержали победу в серии со счётом 4-2.

«Милуоки» уступал 25 очков в середине третьей четверти, но сумел отыграть это отставание за несколько минут до сирены. Однако в концовке «Торонто» всё же сумел вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и совершивший 9 подборов. У защитника «Торонто» Демара Дерозана — 32 очка.

Первый матч полуфинала Восточной конференции «Торонто» — «Кливленд» состоится 1 мая.