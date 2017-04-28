«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис», Леонард и Паркер набрали 56 очков

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 103:96 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. «Спёрс» одержали победу в серии — 4-2.

«Мемфис» в третьей четверти добился преимущества в 10 очков, однако в концовке матча несколько точных бросков Тони Паркера помогли «Сан-Антонио» одержать победу.

Игроки «Спёрс» Кавай Леонард и Тони Паркер в сумме набрали 56 очков, а Ламаркус Элдридж оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. У «Мемфиса» 26 очков на счету Майка Конли.

В полуфинале Западной конференции «Сан-Антонио» сыграет с «Хюстоном», первая игра серии состоится 1 мая.