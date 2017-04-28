Феерические данки Дерозана и Адетокунбо – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. Среди них оказались два феерических данка и шикарный проход с виртуозным дриблингом атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана, сокрушительный «гвоздь» двумя руками лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также невероятный трёхочковый баззер-битер через руки соперника разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли.
Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.