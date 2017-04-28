Ст.Карри, Др.Грин, К.Пол и Н.Йокич – претенденты на автора лучшего паса сезона

НБА представила ролик, посвящённый претендентам на звание автора лучшего паса минувшего регулярного чемпионата. В их число попали игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и Стивен Карри, начавшие трёхходовку пасом через всю площадку и набросом от щита, разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол, отдавший передачу под кольцо «вокруг» соперника, и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, сделавший скидку не глядя над головой за спину.

Победитель в номинации будет определён голосованием болельщиков.

Видео пасов Грина и Карри доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.

Видео паса Пола доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.

Видео паса Йокича доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.