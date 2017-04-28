Кейси: «Торонто» играет лучше, когда его прижимают к стенке

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» отметил умение своей команды успешно выходить из сложных ситуаций.

«Для многих мы всего лишь команда с севера. Нас не слишком уважают, но мне даже нравится такое отношение. По своему опыту могу заметить, что мы играем лучше, когда нас прижимают к стенке», – цитирует Кейси ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Торонто» со счётом 92:89, после которой он выиграл серию 4-2. В следующем раунде он встретится с «Кливленд Кавальерс».